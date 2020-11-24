ISU перенёс ЧМ по конькобежному спорту и шорт-треку
- Reuters
Как сообщает пресс-служба ISU, оба турнира пройдут в нидерландском Херенвене.
Изначально чемпионат мира по конькобежному спорту должен был пройти в Пекине 17—18 февраля. Теперь соревнования пройдут в Херенвене 11—14 февраля.
Отмечается, что в Херенвене пройдут чемпионат Европы по конькобежному спорту (16—17 января) и два этапа Кубка мира по конькобежному спорту (22—24 января и 29—31 января).
Чемпионат мира по шорт-треку перенесён из нидерландского Роттердама в Дордрехт и пройдёт 5—7 марта.
Ранее сообщалось, что юниорский чемпионат мира по фигурному катанию 2021 года отменён.