ISU перенёс ЧМ по конькобежному спорту и шорт-треку

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Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о смене места проведения чемпионатов мира по конькобежному спорту и шорт-треку 2021 года.
ISU перенёс ЧМ по конькобежному спорту и шорт-треку
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба ISU, оба турнира пройдут в нидерландском Херенвене.

Изначально чемпионат мира по конькобежному спорту должен был пройти в Пекине 17—18 февраля. Теперь соревнования пройдут в Херенвене 11—14 февраля.

Отмечается, что в Херенвене пройдут чемпионат Европы по конькобежному спорту (16—17 января) и два этапа Кубка мира по конькобежному спорту (22—24 января и 29—31 января).

Чемпионат мира по шорт-треку перенесён из нидерландского Роттердама в Дордрехт и пройдёт 5—7 марта.

Ранее сообщалось, что юниорский чемпионат мира по фигурному катанию 2021 года отменён.

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