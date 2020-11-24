Савченко заявила, что Косторная катается по-взрослому

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Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию в парах Алёна Савченко рассказала о своих предпочтениях среди российских спортсменов.
Савченко заявила, что Косторная катается по-взрослому
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Она выделила пару из России Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин. Савченко считает, что у этих спортсменов очень интересные постановки программ.

Фигуристка также высказалась об одиночниках.

«Мне очень понравился Михаил Коляда в этом сезоне, я просто балдею от его выступлений. В прошлом сезоне мне нравился Дима Алиев. Что касается девочек, то я болела и всегда буду болеть за Алёну Косторную. Мне нравится её катание и прыжки. Она катается по-взрослому. И очень красиво», — приводит слова Савченко Sport24.

Ранее сообщалось, что пятый этап Кубка России по фигурному катанию пройдёт без зрителей.

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