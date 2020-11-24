Авербух рассказал, почему Медведева отказалась участвовать в «Ледниковом периоде»

Призёр Олимпийских игр в парном катании, хореограф и продюсер Илья Авербух рассказал, почему двукратная чемпионка мира, фигуристка Евгения Медведева отказалась участвовать в телешоу «Ледниковый период».

«Я, конечно, очень хотел, чтобы Евгения Медведева участвовала в проекте как участник. Ещё в августе, когда она в ЦСКА тренировалась, я делал предложение с точки зрения её выступления как участницы. Женя категорически отказалась, поскольку приняла решение выступать как участница в сезоне. Я очень хочу увидеть Женю и Алину Загитову вместе. Мне кажется, за этим ещё будущее. В этом их соединении возможно и соединение болельщиков, потому что никому эти футбольные страсти, как я называю, в фигурном катании не нужны», — рассказал Авербух в интервью YouTube-каналу Василия Конова.

В настоящее время Медведева восстанавливается после травмы. Олимпийская чемпионка Алина Загитова, приостановившая профессиональную карьеру в декабре 2019 года, является одной из ведущих проекта.

Ранее фигуристка Медведева рассказала о состоянии своего здоровья.