Дацик ответил на вызов Кокляева

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Боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик ответил на вызов на боксёрский поединок со стороны представителя силовых видов спорта Михаила Кокляева.
Дацик ответил на вызов Кокляева
  • © Страница Вячеслава Дацика Instagram

«Привет, Мишаня! Ты, как всегда, с вызовом опоздал. Видать, ещё не отошёл от боя с Емельяненко, и птички, прилетевшие тебе в бороду, затмили разум. На конец года у меня уже есть противник. А в следующем можно поговорить, если будешь готов», — заявил Дацик в Instagram.

Кокляев в ноябре 2019 года провёл боксёрский поединок с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко и проиграл техническим нокаутом в первом раунде.

Ранее Кокляев вызвал на бой вышедшего из колонии бойца ММА Дацика.

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