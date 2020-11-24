Кокляев вызвал на бой вышедшего из колонии бойца ММА Дацика
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«Всем привет! Было немало комментариев, где мне предложили сразиться со Славой Дациком. Идея неплохая, думаю, вы меня поддержите. Я вызываю на боксёрский поединок Вячеслава Дацика. Давай скрестим наши шпаги в этом прекрасном виде спорта под названием «бокс». Я готов!» — сказал Кокляев в видеообращении в Instagram.
13 ноября российский боец смешанных единоборств Дацик покинул колонию в Ленинградской области. Он был осуждён в декабре 2019-го за попытку незаконного пересечения российско-эстонской границы по реке Нарва. Спортсмен был приговорён к одному году лишения свободы, но вышел через 11 месяцев по УДО. Ранее боец был неоднократно судим.
Ранее Дацик вызвал Яндиева на поединок.