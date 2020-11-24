Аленичев объяснил, почему российские футболисты редко уезжают в европейские чемпионаты
- Дмитрий Аленичев
- © Александр Гальперин/РИА Новости
«Мой ответ очевиден — следующим россиянином, который выиграет Лигу чемпионов, будет либо Головин, либо Алексей Миранчук. Хотелось бы, чтобы больше наших российских футболистов уезжали в Европу. Почему не едут? Я могу открыто сказать: потому что здесь больше платят. Финансовые условия лучше. Я бы на месте современных российских футболистов уезжал за границу, даже если бы мне платили чуть меньше чем в России. Там всё-таки уровень футболистов и чемпионатов намного выше, чем у нас», — сказал Аленичев в интервью Youtube-каналу «КраСава».
Ранее Сафин заявил, что российских футболистов не стоит ставить рядом с теннисистами.