Аленичев объяснил, почему российские футболисты редко уезжают в европейские чемпионаты

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Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев, который в составе «Порту» выигрывал Лигу чемпионов в 2004 году, выразил мнение, что российским футболистам мешает уезжать заграницу финансовый фактор.
Аленичев объяснил, почему российские футболисты редко уезжают в европейские чемпионаты
  • Дмитрий Аленичев
  • © Александр Гальперин/РИА Новости

«Мой ответ очевиден — следующим россиянином, который выиграет Лигу чемпионов, будет либо Головин, либо Алексей Миранчук. Хотелось бы, чтобы больше наших российских футболистов уезжали в Европу. Почему не едут? Я могу открыто сказать: потому что здесь больше платят. Финансовые условия лучше. Я бы на месте современных российских футболистов уезжал за границу, даже если бы мне платили чуть меньше чем в России. Там всё-таки уровень футболистов и чемпионатов намного выше, чем у нас», — сказал Аленичев в интервью Youtube-каналу «КраСава».

Ранее Сафин заявил, что российских футболистов не стоит ставить рядом с теннисистами.

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