Бестемьянова прокомментировала показательное выступление Загитовой на Гран-при России
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- РИА Новости
«Алина Загитова очень хороша для показательных выступлений, безусловно. Она красивая фигуристка и отлично выглядит, но то, что она показала, — для выступлений на соревнованиях этого недостаточно», — цитирует Бестемьянову «Чемпионат».
Загитова выступила с показательным номером на Гран-при России и упала во время выступления.
Ранее Александр Жулин предположил, когда можно будет говорить о возвращении Загитовой к соревнованиям.