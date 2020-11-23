Бестемьянова прокомментировала показательное выступление Загитовой на Гран-при России

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова отреагировала на выступление российской фигуристки Алины Загитовой на показательных выступлениях на этапе Гран-при в Москве.

«Алина Загитова очень хороша для показательных выступлений, безусловно. Она красивая фигуристка и отлично выглядит, но то, что она показала, — для выступлений на соревнованиях этого недостаточно», — цитирует Бестемьянову «Чемпионат».

Загитова выступила с показательным номером на Гран-при России и упала во время выступления.

Ранее Александр Жулин предположил, когда можно будет говорить о возвращении Загитовой к соревнованиям.