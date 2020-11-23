Жулин предположил, когда можно будет говорить о возвращении Загитовой к соревнованиям

Призёр Олимпийских игр, а ныне известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин ответил на вопрос о возможном возвращении олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой к соревновательной деятельности.

«Когда мы увидим, что она начала выполнять тройной аксель и четверные прыжки, тогда можно будет говорить о возвращении. Загитова не та спортсменка, которая будет довольствоваться шестыми местами. Если говорить о спортивной составляющей, то, естественно, ей нужно отказываться от всех «Ледниковых периодов» и начинать пахать. Но мне кажется, что Загитова сейчас себя очень комфортно чувствует. Она стала очень женственной, знает себе цену, стала лучше говорить и двигаться. Думаю, всё правильно делает», — сказал Жулин в эксклюзивном интервью RT.

Ранее Жулин высказался о прокате Загитовой на показательных выступлениях на этапе Гран-при в Москве.