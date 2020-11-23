Жулин предположил, когда можно будет говорить о возвращении Загитовой к соревнованиям

Короткая ссылка
Призёр Олимпийских игр, а ныне известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин ответил на вопрос о возможном возвращении олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой к соревновательной деятельности.
Жулин предположил, когда можно будет говорить о возвращении Загитовой к соревнованиям
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Когда мы увидим, что она начала выполнять тройной аксель и четверные прыжки, тогда можно будет говорить о возвращении. Загитова не та спортсменка, которая будет довольствоваться шестыми местами. Если говорить о спортивной составляющей, то, естественно, ей нужно отказываться от всех «Ледниковых периодов» и начинать пахать. Но мне кажется, что Загитова сейчас себя очень комфортно чувствует. Она стала очень женственной, знает себе цену, стала лучше говорить и двигаться. Думаю, всё правильно делает», — сказал Жулин в эксклюзивном интервью RT.

Ранее Жулин высказался о прокате Загитовой на показательных выступлениях на этапе Гран-при в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить