Жулин о показательном номере Загитовой: когда Алина выходит на лёд, это всегда праздник

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Призёр Олимпийских игр, а ныне известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался о прокате олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой на показательных выступлениях на этапе Гран-при в Москве.
Жулин о показательном номере Загитовой: когда Алина выходит на лёд, это всегда праздник
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Алина — это Алина, олимпийская чемпионка. Каждый раз, когда она выходит на лёд, это всегда праздник. Замечательная фигуристка со сложившимся стилем. Смотреть на неё одно удовольствие. Но соревнования — другая история, и к ним надо готовиться по-другому. Поэтому их не стоит сравнивать с показательными выступлениями. А то, что она включила в программу тройной лутц, ничего удивительного. Разбуди её ночью, она его прыгнет», — сказал Жулин в эксклюзивном интервью RT.

Ранее сообщалось, что Загитова упала во время показательного выступления на Гран-при России.

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