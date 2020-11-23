Александр Емельяненко резко отреагировал на заявление Стерлигова

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко резко высказался о словах бизнесмена Германа Стерлигова об MMA.

«Пусть он выйдет на ринг и узнает, что делают двое мужчин на ринге. Получит по зубам… В лучшем случае его спать отправят в нокаут за подобные слова. Без разницы, пусть выбирает себе любого бойца. Мне кажется, любой боец, который уступает ему в весе, отправит его спать за подобное», — цитирует Емельяненко РЕН ТВ.

На счету Емельяненко 28 побед при восьми поражениях и одной ничьей в MMA.

Ранее Стерлигов высмеял бои по правилам смешанных единоборств.