Александр Емельяненко резко отреагировал на заявление Стерлигова

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Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко резко высказался о словах бизнесмена Германа Стерлигова об MMA.
Александр Емельяненко резко отреагировал на заявление Стерлигова
  • РИА Новости

«Пусть он выйдет на ринг и узнает, что делают двое мужчин на ринге. Получит по зубам… В лучшем случае его спать отправят в нокаут за подобные слова. Без разницы, пусть выбирает себе любого бойца. Мне кажется, любой боец, который уступает ему в весе, отправит его спать за подобное», — цитирует Емельяненко РЕН ТВ.

На счету Емельяненко 28 побед при восьми поражениях и одной ничьей в MMA.

Ранее Стерлигов высмеял бои по правилам смешанных единоборств.

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