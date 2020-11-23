Месси пропустит матч с киевским «Динамо» в Лиге чемпионов
Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси не сыграет в матче четвёртого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с киевским «Динамо».
- Reuters
Заявка испанской команды на матч опубликована в Twitter-аккаунте клуба. Месси в ней отсутствует.
Встреча между «Динамо» и «Барселоной» пройдёт 24 ноября в Киеве.
Ранее тренер «Барселоны» прокомментировал поражение от «Атлетико» и 10-е место в Примере.
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