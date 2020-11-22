Тренер «Барселоны» прокомментировал поражение от «Атлетико» и 10-е место в Примере
- Reuters
«Игроки трудятся хорошо, но результаты должны быть лучше. В принципе, мы старались изо всех сил, у нас было два явных момента, чтобы сравнять счёт», — цитирует специалиста Marca.
Он отметил, что «Атлетико» всегда хорошо играет в обороне, а «Барселона» сама виновата в эпизоде с пропущенным мячом.
«Знаем, что нам нужно выступать лучше и верить в своих игроков. Мы должны прибавить в атаке и обороне и побеждать матч за матчем», — добавил Куман.
«Барселона» на данный момент занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Испании.
Ранее «Атлетико» обыграл «Барселону» в Примере впервые за десять лет.