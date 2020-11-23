Боец АСА Штырков прокомментировал предстоящий бой с Исмаиловым
- РИА Новости
В беседе с Life.ru он выразил мнение, что это самый громкий бой в его карьере.
«Но сказать, будет ли он самым сложным, я смогу только после того, как он пройдёт», — отметил Штырков.
Как добавил спортсмен, он андердог для других людей, но не для себя и не для своих близких и родных.
«Мне этого более чем достаточно, чтобы верить в себя, в свои силы и не отвлекаться на все эти разговоры про фаворитов и андердогов», — заключил он.
Ранее Исмаилов признался, что волновался об Александре Емельяненко после их поединка на турнире ACA 107.