Боец АСА Штырков прокомментировал предстоящий бой с Исмаиловым

Боец АСА Иван Штырков прокомментировал предстоящий бой с Магомедом Исмаиловым, который состоится 13 декабря.

В беседе с Life.ru он выразил мнение, что это самый громкий бой в его карьере.

«Но сказать, будет ли он самым сложным, я смогу только после того, как он пройдёт», — отметил Штырков.

Как добавил спортсмен, он андердог для других людей, но не для себя и не для своих близких и родных.

«Мне этого более чем достаточно, чтобы верить в себя, в свои силы и не отвлекаться на все эти разговоры про фаворитов и андердогов», — заключил он.

Ранее Исмаилов признался, что волновался об Александре Емельяненко после их поединка на турнире ACA 107.