Салах сдал отрицательный тест на коронавирус

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что тест форварда команды Мохаммеда Салаха на коронавирус показал отрицательный результат.

«Это то, что я слышал, да, тест показал отрицательный результат. Думаю, с этого момента он вполне нормально проходит тестирование. Завтра у нас будут тесты УЕФА перед Лигой чемпионов. Я почти уверен, что он будет там. Теперь он может тренироваться с нами завтра, вот и всё. В следующие два дня у него будет два теста, так что да, он будет проходить тестирование, как и все мы», — цитирует Клоппа пресс-служба клуба.

О заболевании Салаха коронавирусом стало известно 13 ноября. Последние два теста египтянина на коронавирус показали положительный результат.

Ранее сообщалось, что Салах и Эль-Ненни повторно сдали положительные тесты на коронавирус.