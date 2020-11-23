Салах сдал отрицательный тест на коронавирус

Короткая ссылка
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что тест форварда команды Мохаммеда Салаха на коронавирус показал отрицательный результат.
Салах сдал отрицательный тест на коронавирус
  • © REUTERS/Martin Rickett

«Это то, что я слышал, да, тест показал отрицательный результат. Думаю, с этого момента он вполне нормально проходит тестирование. Завтра у нас будут тесты УЕФА перед Лигой чемпионов. Я почти уверен, что он будет там. Теперь он может тренироваться с нами завтра, вот и всё. В следующие два дня у него будет два теста, так что да, он будет проходить тестирование, как и все мы», — цитирует Клоппа пресс-служба клуба.

О заболевании Салаха коронавирусом стало известно 13 ноября. Последние два теста египтянина на коронавирус показали положительный результат.

Ранее сообщалось, что Салах и Эль-Ненни повторно сдали положительные тесты на коронавирус.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить