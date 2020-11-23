Камельзон назвал чемпионство Медведева на Итоговом турнире ATP большой победой российского спорта

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал победу Даниила Медведева над австрийцем Домиником Тимом в финале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.

«Конечно, это большая победа российского спорта. Мировая победа. Весь мир сидит под коронавирусом, а такие результаты показывают российские ребята. Горжусь, что наш парень смог выиграть такой уникальный турнир, здесь собрались восемь лучших теннисистов», — приводит слова Камельзона «Чемпионат».

Он отметил, что сам финальный матч был уникальным.

«Уровень игры был очень крутой. Всю игру вёл Медведев. Мне это понравилось больше всего. Основные качества: уникальная подача — лучшая подача в мире. Психологически устойчив. Совершенно потрясающая физическая подготовка. Если Тим уставал, то Даня нет. По всем параметрам — заслуженная победа», — добавил Камельзон.

Для 24-летнего Медведева победа на Итоговом турнире стала девятым титулом в карьере и вторым в нынешнем сезоне. Он стал вторым россиянином в истории после Николая Давыденко, кому удалось выиграть Итоговый турнир.

Ранее Андрей Чесноков высказал мнение, что Медведев и Тим сыграли на пределе возможностей в финале Итогового турнира ATP.