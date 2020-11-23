Чесноков считает, что Медведев и Тим сыграли на пределе возможностей в финале Итогового турнира ATP
- Reuters
«Медведев провёл феноменальный турнир и финальный матч, на одном турнире он победил первую ракетку мира, вторую и третью. Каждое очко в финале игралось на пределе возможностей, оба спортсмена выложились и показали невероятную игру. Я не знаю, что можно сделать, чтобы сыграть ещё лучше. Я думаю, что оба теннисиста показали предел возможностей на данный момент», — приводит слова Чеснокова ТАСС.
Он отметил, что если Медведев продолжить играть так, как в конце нынешнего сезона, то в следующем году может подняться на первую строчку рейтинга ATP.
«Я видел, как он пашет, это каторжная работа. Медведев — реально пахарь», — добавил Чесноков.
Для 24-летнего Медведева победа на Итоговом турнире стала девятым титулом в карьере и вторым в нынешнем сезоне. Он стал вторым россиянином в истории после Николая Давыденко, кому удалось выиграть Итоговый турнир.
Ранее Тим заявил, что ему было приятно играть с Медведевым в финале Итогового турнира ATP.