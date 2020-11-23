Тим заявил, что ему было приятно играть с Медведевым в финале Итогового турнира ATP

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Австриец Доминик Тим прокомментировал поражение от Даниила Медведева в финале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.
Тим заявил, что ему было приятно играть с Медведевым в финале Итогового турнира ATP
  • Reuters

«Конечно, я разочарован. У Даниила был потрясающий матч, поздравляю его с прекрасным сезоном. Надеюсь, что у нас ещё будут прекрасные матчи друг с другом. Мне было приятно сыграть с ним», — заявил Тим после финала.

Медведев обыграл Тима со счетом 4:6, 7:6, 6:4 и стал вторым в истории россиянином, выигравшим Итоговый турнир ATP.

Ранее сообщалось, что Медведев обыграл тройку сильнейших теннисистов планеты на Итоговом турнире ATP.

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