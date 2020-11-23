Медведев рассказал, чем планирует заняться после победы на Итоговом турнире ATP

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Первая ракетка России Даниил Медведев после победы над австрийцем Домиником Тимом в финале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне рассказал о своих планах.
Медведев рассказал, чем планирует заняться после победы на Итоговом турнире ATP
  • Reuters

«Естественно, хочу отдохнуть. Возможно, никуда и не поеду. Сейчас мало рейсов. Карантин. Может, просто отдохну дома с женой. Это был тяжёлый отрезок. Возможно, Открытый чемпионат Австралии откладывается на неопределённый срок. Но в любом случае буду стараться и готовиться», — заявил Медведев после матча.

Для Медведева победа на Итоговом турнире стала девятым титулом в карьере и вторым в нынешнем сезоне.

Ранее Медведев выразил надежду, что продолжает дело Николая Давыденко, выиграв Итоговый турнир ATP в Лондоне.

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