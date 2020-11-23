Медведев: жизнь в «пузырях» сложна, но мы хорошо справились

Первая ракетка России Даниил Медведев поделился эмоциями после победы над австрийцем Домиником Тимом в финале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.

«Хочу поблагодарить свою команду, особенно тренера. Как отметил Доминик, жизнь в «пузырях» сложна, но мы хорошо справились. Благодарю жену, она хотела приехать, но не смогла, потому что сейчас непросто путешествовать. Спасибо всем болельщикам, которые шлют сообщения. Мы также благодарны организаторам за то, что смогли провести этот турнир», — заявил Медведев после финала.

Встреча продолжалась 2 часа 42 минуты и завершилась со счётом 4:6, 7:6, 6:4 в пользу россиянина.

Ранее сообщалось, что Медведев обыграл тройку сильнейших теннисистов планеты на Итоговом турнире ATP.