«Нефтехимик» прервал четырёхматчевую серию поражений в КХЛ, обыграв «Спартак»

Нижнекамский «Нефтехимик» одержал победу над московским «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Нижнекамске, завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев льда.

Победу «Нефтехимику» принесли шайбы Павла Порядина, Александра Брынцева, Андрея Чивилева, Михаила Бякина и Александра Кучерявенко.

«Спартак» ответил шайбами Романа Любимова и Ильи Зубова.

Для «Нефтехимика» эта победа стала первой после серии из четырёх поражений, «Спартак» проиграл во втором матче подряд.

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» прервало победную серию «Трактора» в КХЛ.