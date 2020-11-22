«Нефтехимик» прервал четырёхматчевую серию поражений в КХЛ, обыграв «Спартак»

Короткая ссылка
Нижнекамский «Нефтехимик» одержал победу над московским «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Нефтехимик» прервал четырёхматчевую серию поражений в КХЛ, обыграв «Спартак»
  • @khl
  • Twitter

Встреча, прошедшая в Нижнекамске, завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев льда.

Победу «Нефтехимику» принесли шайбы Павла Порядина, Александра Брынцева, Андрея Чивилева, Михаила Бякина и Александра Кучерявенко.

«Спартак» ответил шайбами Романа Любимова и Ильи Зубова.

Для «Нефтехимика» эта победа стала первой после серии из четырёх поражений, «Спартак» проиграл во втором матче подряд.

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» прервало победную серию «Трактора» в КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить