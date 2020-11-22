«Нефтехимик» прервал четырёхматчевую серию поражений в КХЛ, обыграв «Спартак»
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Встреча, прошедшая в Нижнекамске, завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев льда.
Победу «Нефтехимику» принесли шайбы Павла Порядина, Александра Брынцева, Андрея Чивилева, Михаила Бякина и Александра Кучерявенко.
«Спартак» ответил шайбами Романа Любимова и Ильи Зубова.
Для «Нефтехимика» эта победа стала первой после серии из четырёх поражений, «Спартак» проиграл во втором матче подряд.
Ранее сообщалось, что московское «Динамо» прервало победную серию «Трактора» в КХЛ.