Московское «Динамо» прервало победную серию «Трактора» в КХЛ
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Встреча прошла в Челябинске и завершилась в пользу гостей — 5:2.
В составе бело-голубых дубль оформил Дмитрий Яшкин, а также по разу отличились Даниил Тарасов, Михал Чайковски и Оскар Линдберг. У хозяев шайбы забросили Вячеслав Основин и Артём Шварёв.
Таким образом была прервана победная серия «Трактора», которая насчитывала пять матчей.
В следующий раз «Трактор» сыграет с «Автомобилистом», а «Динамо» встретится с «Йокеритом».
Ранее сообщалось, что «Металлург» уступил «Северстали» в матче КХЛ.