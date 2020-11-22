Московское «Динамо» прервало победную серию «Трактора» в КХЛ

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Московское «Динамо» одержало верх над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Московское «Динамо» прервало победную серию «Трактора» в КХЛ
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Встреча прошла в Челябинске и завершилась в пользу гостей — 5:2.

В составе бело-голубых дубль оформил Дмитрий Яшкин, а также по разу отличились Даниил Тарасов, Михал Чайковски и Оскар Линдберг. У хозяев шайбы забросили Вячеслав Основин и Артём Шварёв.

Таким образом была прервана победная серия «Трактора», которая насчитывала пять матчей.

В следующий раз «Трактор» сыграет с «Автомобилистом», а «Динамо» встретится с «Йокеритом».

Ранее сообщалось, что «Металлург» уступил «Северстали» в матче КХЛ.

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