Московское «Динамо» прервало победную серию «Трактора» в КХЛ

Московское «Динамо» одержало верх над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Челябинске и завершилась в пользу гостей — 5:2.

В составе бело-голубых дубль оформил Дмитрий Яшкин, а также по разу отличились Даниил Тарасов, Михал Чайковски и Оскар Линдберг. У хозяев шайбы забросили Вячеслав Основин и Артём Шварёв.

Таким образом была прервана победная серия «Трактора», которая насчитывала пять матчей.

В следующий раз «Трактор» сыграет с «Автомобилистом», а «Динамо» встретится с «Йокеритом».

Ранее сообщалось, что «Металлург» уступил «Северстали» в матче КХЛ.