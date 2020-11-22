«Салават Юлаев» нанёс «Барысу» четвёртое поражение подряд в КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» обыграл «Барыс» из Нур-Султана в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Уфе, завершилась со счётом 4:1.

В составе хозяев отличились Теэму Хартикайнен, Дмитрий Кугрышев, Александр Кадейкин и Михаил Воробьёв. У казахстанской команды единственную шайбу забросил Роман Старченко.

Для «Барыса» этот проигрыш стал четвёртым подряд.

В следующем матче «Салават» сыграет с «Нефтехимиком», а «Барыс» встретится со СКА.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» продлил свою победную серию в КХЛ, взяв верх над «Куньлунем».