«Салават Юлаев» нанёс «Барысу» четвёртое поражение подряд в КХЛ

Короткая ссылка
Уфимский «Салават Юлаев» обыграл «Барыс» из Нур-Султана в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Салават Юлаев» нанёс «Барысу» четвёртое поражение подряд в КХЛ
  • @AstanaBarys
  • Twitter

Встреча, прошедшая в Уфе, завершилась со счётом 4:1.

В составе хозяев отличились Теэму Хартикайнен, Дмитрий Кугрышев, Александр Кадейкин и Михаил Воробьёв. У казахстанской команды единственную шайбу забросил Роман Старченко.

Для «Барыса» этот проигрыш стал четвёртым подряд. 

В следующем матче «Салават» сыграет с «Нефтехимиком», а «Барыс» встретится со СКА.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» продлил свою победную серию в КХЛ, взяв верх над «Куньлунем».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить