«Салават Юлаев» нанёс «Барысу» четвёртое поражение подряд в КХЛ
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Встреча, прошедшая в Уфе, завершилась со счётом 4:1.
В составе хозяев отличились Теэму Хартикайнен, Дмитрий Кугрышев, Александр Кадейкин и Михаил Воробьёв. У казахстанской команды единственную шайбу забросил Роман Старченко.
Для «Барыса» этот проигрыш стал четвёртым подряд.
В следующем матче «Салават» сыграет с «Нефтехимиком», а «Барыс» встретится со СКА.
Ранее сообщалось, что «Ак Барс» продлил свою победную серию в КХЛ, взяв верх над «Куньлунем».