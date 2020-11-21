«Ак Барс» продлил свою победную серию в КХЛ, взяв верх над «Куньлунем»

Казанский «Ак Барс» одержал победу над китайским «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в подмосковных Мытищах, завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

Победу «Ак Барсу» принесли шайбы Найджела Доуса, Джастина Азаведу, Даниила Журавлёва, Кирилла Петрова и Даниса Зарипова.

«Куньлунь» ответил голами Алексея Торопченко и Люка Локхарта.

Для «Ак Барса» эта победа стала четвёртой подряд в чемпионате. «Куньлунь» потерпел седьмое поражение кряду.

В других матчах игрового дня ярославский «Локомотив» обыграл рижское «Динамо» (3:1), а финский «Йокерит» победил «Сочи» (3:0).

Ранее сообщалось, что ЦСКА одержал пятую подряд победу в КХЛ, обыграв минское «Динамо».