«Ак Барс» продлил свою победную серию в КХЛ, взяв верх над «Куньлунем»

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Казанский «Ак Барс» одержал победу над китайским «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Ак Барс» продлил свою победную серию в КХЛ, взяв верх над «Куньлунем»
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Встреча, прошедшая в подмосковных Мытищах, завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

Победу «Ак Барсу» принесли шайбы Найджела Доуса, Джастина Азаведу, Даниила Журавлёва, Кирилла Петрова и Даниса Зарипова.

«Куньлунь» ответил голами Алексея Торопченко и Люка Локхарта.

Для «Ак Барса» эта победа стала четвёртой подряд в чемпионате. «Куньлунь» потерпел седьмое поражение кряду.

В других матчах игрового дня ярославский «Локомотив» обыграл рижское «Динамо» (3:1), а финский «Йокерит» победил «Сочи» (3:0).

Ранее сообщалось, что ЦСКА одержал пятую подряд победу в КХЛ, обыграв минское «Динамо».

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