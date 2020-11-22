Источник: титульный бой между Яном и Стерлингом на UFC 256 отменён

Поединок между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе россиянином Петром Яном и американцем Алджамейном Стерлингом отменён.

Как сообщает «Вестник MMA», точная причина отмены боя неизвестна, но предполагается, что либо у Яна возникли проблемы с визой, либо у него была выявлена травма.

Отмечается, что бой может быть перенесён на турнир UFC 258, который пройдёт 13 февраля. Изначально поединок должен был состояться 12 декабря на UFC 256.

Ян завоевал титул в июле 2020 года, нокаутировав бразильца Жозе Алдо. Всего на счету россиянина 15 побед и одно поражение в MMA. У Стерлинга 19 побед и три поражения за карьеру.

Ранее Ян заявил, что получил новую американскую визу перед боем на UFC 256.