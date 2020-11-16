Ян заявил, что получил новую американскую визу перед боем на UFC 256

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Пётр Ян сообщил, что ему одобрили визу в США, где он должен будет выступить на турнире UFC 256.

«Всем здравствуйте! Я нахожусь в Казахстане, в Астане. Сейчас было собеседование. Рабочую визу в США нам снова одобрили», — сказал Ян на видео в сториз в Instagram.

12 декабря на турнире UFC 256 россиянин будет впервые защищать свой пояс чемпиона, добытый в июле 2020 года благодаря победе над Жозе Алдо. Претендентом на титул будет американец Алджамейн Стерлинг.

Ранее боец UFC Стерлинг рассказал о плане на бой с российским чемпионом Яном.