Боец UFC Стерлинг рассказал о плане на бой с российским чемпионом Яном

Американский боец смешанных единоборств Алджэмейн Стерлинг рассказал, как собирается действовать в бою с обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе россиянином Петром Яном.

«Как и в бою с Кори Сандхагеном, я могу представить множество различных вариантов моей победы. Тогда ещё говорил своим, что просто пойду на него, повалю — и посмотрим, что будет. Если повалю, будет отлично, если же нет — придётся в стойке постоять. Я хочу заставить его прочувствовать силу моих ударов. Он думает, что может выдержать это. Думаю, он искренне так считает. Я хочу посмотреть его план. Может, получится шахматная партия, где решится, кто первым ошибётся. Если Пётр переусердствует, то окажется либо у сетки, либо на полу. Я не вижу возможности сломать его и заставить сдаться. Если выйду на удушающий приём, то не стану ожидать, что он сдастся. Он предпочтёт «уснуть», — заявил Стерлинг в интервью YouTube-каналу The Schmo.

Бой Ян — Стерлинг состоится на турнире UFC 256 12 декабря.

Ранее Ян заявил Стерлингу, что нокаутирует его.