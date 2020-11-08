Ян заявил Стерлингу, что нокаутирует его

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Пётр Ян обратился к американскому бойцу смешанного стиля Алджамейну Стерлингу.
Ян заявил Стерлингу, что нокаутирует его
  • Reuters

«Твой «высокий темп» никого, кроме тебя, не сломит. Твои удары недостаточно точны или недостаточно сильны. Когда я тебя ударю, тебе будет больно. Когда ты потянешься к моим ногам, останешься лежать и загорать, как Аскрен. Почему тебя так сильно волнует, что я о тебе думаю? Перестань рассказывать людям то, что я знаю. Знаю, что уложу тебя спать 12 декабря», — написал Ян в своём Twitter.

Ян завоевал титул в июле 2020 года, нокаутировав бразильца Жозе Алдо. Всего на счету россиянина 15 побед и одно поражение в MMA. У Стерлинга 19 побед и три поражения за карьеру.

Ранее Ян подтвердил дату боя со Стерлингом.

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