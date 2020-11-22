Чесноков прокомментировал победу Медведева над Надалем

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков отреагировал на победу россиянина Даниила Медведева над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.

«Когда играешь против Надаля, он не позволяет делать то, что ты можешь сделать против Шварцмана. Надаль выиграл четыре гейма подряд. Казалось, что переломил ход матча и осталось сделать последнее. Из-за того что Медведев почти проиграл матч, он сыграл справа обратным кроссом навылет. А потом был розыгрыш, где ошибся Надаль. Он тоже не железный — надо держать внимание, как он делал это в четырёх геймах», — цитирует Чеснокова «Чемпионат».

Как он отметил, в один момент было видно, что Надаль устал и начал допускать невынужденные ошибки, а при счёте 4:3 в решающем сете россиянин начал здорово подавать и практически исключил ошибки со своей стороны. При этом, по мнению эксперта, в матче было видно, что Медведев устал и непонятно, восстановится ли он к финалу.

«Хотя Тим тоже отыграл невероятный марафон против Джоковича. У четверых полуфиналистов были практически равные шансы. Тяжело говорить, кто как будет готов к финалу. По идее, если говорить о шансах, 55% — у Тима, 45% — у Дани», — добавил Чесноков.

Медведев обыграл Надаля со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:3 за 2 часа 38 минут. В решающем матче российский теннисист встретится с австрийцем Домиником Тимом.

Ранее тренер Виктор Янчук оценил шансы Медведева в финале Итогового турнира ATP.