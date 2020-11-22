Тренер Янчук оценил шансы Медведева в финале Итогового турнира ATP

Заслуженный тренер России Виктор Янчук отреагировал на победу Даниила Медведева над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне, а также дал прогноз на финальный матч, в котором россиянин сыграет с австрийцем Домиником Тимом.

«Как я и говорил перед встречей с Надалем, при равной игре Даниил оказался чуть-чуть лучше соперника. Напряжённый поединок, очень трудный матч», — цитирует эксперта РИА Новости.

Он отметил, что в какой-то момент Медведев потерял инициативу, но играл до конца практически в каждом эпизоде. По его мнению, 24-летний спортсмен действовал с полной самоотдачей и заслуженно победил, проявив характер.

«Думаю, он должен выиграть турнир. Не знаю, сможет ли он физически восстановиться, но по игровым качествам он выглядит фаворитом. Верю в относительную устойчивость Медведева — и в психологическую, и в игровую», — добавил Янчук.

Медведев обыграл Надаля со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:3 за 2 часа 38 минут. В решающем матче российский теннисист встретится с австрийцем Домиником Тимом.

Ранее Шамиль Тарпищев заявил, что Надаль вынужден был подстраиваться под Медведева.