Тарпищев заявил, что Надаль был вынужден подстраиваться под Медведева

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на победу россиянина Даниила Медведева над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.
Тарпищев заявил, что Надаль был вынужден подстраиваться под Медведева
  • Reuters

«Приятно, что именно Надаль вынужден был подстраиваться под Медведева, а не наоборот. И тот факт, что шла серьёзная борьба на подаче испанца в стартовом сете, говорит о том, что Даниил мог выигрывать полуфинал гораздо легче», — цитирует Тарпищева РИА Новости.

По его мнению, у обоих игроков были спады и удачные моменты в минувшей встрече. При этом он выразил мнение, что гораздо чаще какой-то выход из сложной ситуации приходилось искать Надалю.

«Был у Даниила перебор с укороченными, часто играл на удержание, но это мелкие проблемы. Главное, что в общем наш теннисист вёл игру, а придумывать что-то вынужден был Надаль. Это очень важная победа для Даниила», — добавил Тарпищев.

Медведев обыграл Надаля со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:3 за 2 часа 38 минут. В решающем матче российский теннисист встретится с австрийцем Домиником Тимом.

Ранее Медведев поделился эмоциями после победы над Надалем.

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