Медведев рассказал о своём знакомстве с Тимом на юниорском турнире

Российский теннисист Даниил Медведев вспомнил о своём знакомстве с австрийцем Домиником Тимом, с которым ему предстоит сыграть в финале Итогового турнира ATP в Лондоне.

По словам спортсмена, их первая встреча состоялась на соревнованиях в Умаге, когда ему было 14 лет.

«Он в том году сыграл в финале юниорского «Ролан Гаррос», но приехал на тот турнир, что для всех стало сюрпризом. А я хотел заработать очки, это было главной целью. Я последним попал в сетку. Он уже тогда был супервездой среди юниоров. Доминик меня уничтожил — кажется, 6:2, 6:0. Но я выиграл очко твинером, если не ошибаюсь», — приводит слова Медведева пресс-служба турнира.

Россиянин также признался, что вёл себя на корте в то время ещё хуже, чем сейчас. После матча Тим сказал, что у Медведева, возможно, хорошие перспективы, но ему надо успокоиться.

Ранее сообщалось, что испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал поражение от Медведева в полуфинале Итогового турнира ATP.