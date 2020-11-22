Надаль посетовал на плохую игру в матче с Медведевым

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал поражение от Даниила Медведева в полуфинале Итогового турнира ATP в Лондоне.

Счёт матча — 3:6, 7:6 (7:4), 6:3 в пользу российского спортсмена.

«Я думаю, что в начале матча соперник был лучше меня. Во втором сете повторилась та же история, но в концовке партии уже я был лучше, чем он. А потом при счёте 5:4, думаю, он сыграл хорошо, а я нет. Я провёл плохую игру. Но у меня был шанс окончить дело. Я его упустил», — приводит слова Надаля сайт ATP.

Испанец также отметил, что выиграл много матчей и турниров в ещё более сложной ситуации, чем эта.

«Я чувствую, что это была плохая игра для меня. Думаю, у Медведева были хорошие моменты, я же допустил несколько ошибок. Большое значение имеют мелкие детали», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что Медведев стал третьим россиянином, вышедшим в финал Итогового турнира АТР.