Агапитов подтвердил, что его переизбрали главой Федерации тяжёлой атлетики России

Президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов подтвердил, что был переизбран на новый срок в ходе очередной отчётно-выборной конференции организации.

«Я думаю, что люди, которые были погружены все эти четыре года в проблемы, имевшиеся у нас, и которые прошли весь этот путь вместе с федерацией, увидели созидательную работу, и каждый сегодня сделал свой выбор. Они оценили свой вклад и то направление, в котором двигается исполком», — приводит слова Агапитова ТАСС.

Он отметил, что за время его предыдущей каденции был сформирован новый имидж ФТАР и что благодаря произошедшим изменениям федерация приобрела силу и получает положительные отзывы о работе как от международных, так и от российских спортивных структур.

«У нас выстроена хорошая платформа для дальнейшего строительства. После глобальных катаклизмов, постигших всю тяжёлую атлетику, мы сейчас начинаем работу с нулевого цикла, но ни в коем случае не с нуля, как было четырьмя годами ранее. У отечественной тяжёлой атлетики гигантская история, в которой были золотые и тяжёлые времена, победы и поражения», — добавил переизбранный глава ФТАР.

Агапитов возглавляет ФТАР с ноября 2016 года.

Ранее появилась информация, что Агапитов был переизбран на пост главы Федерации тяжёлой атлетики России.