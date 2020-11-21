Источник: Агапитов переизбран на пост главы Федерации тяжёлой атлетики России

Президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов переизбран на новый срок в ходе очередной отчётно-выборной конференции организации.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, Агапитов победил на выборах в первом туре, набрав 47 из 72 возможных голосов.

Помимо него, на пост претендовали президент Федерации функционального многоборья России, экс-председатель попечительского совета ФТАР Сергей Ерёмин, бывший вице-президент федерации Антон Кисляков и серебряный призёр Олимпиады-2008 Дмитрий Клоков.

Ранее сообщалось, что чемпионат Европы по тяжёлой атлетике в Москве перенесён на 2021 год.