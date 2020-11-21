Источник: Агапитов переизбран на пост главы Федерации тяжёлой атлетики России
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, Агапитов победил на выборах в первом туре, набрав 47 из 72 возможных голосов.
Помимо него, на пост претендовали президент Федерации функционального многоборья России, экс-председатель попечительского совета ФТАР Сергей Ерёмин, бывший вице-президент федерации Антон Кисляков и серебряный призёр Олимпиады-2008 Дмитрий Клоков.
Ранее сообщалось, что чемпионат Европы по тяжёлой атлетике в Москве перенесён на 2021 год.