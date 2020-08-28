Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике в Москве перенесен на 2021 год

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Европейская федерация тяжёлой атлетики (EWF) приняла решение о переносе чемпионата Европы 2020 года в Москве на 2021 год.
Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике в Москве перенесен на 2021 год

    По словам первого вице-президента EWF Сергея Сырцова, которые передаёт ТАСС, несмотря на перенос, соревнования планируется провести в Москве.

    «Точная дата проведения будет определена позже. Выборы в EWF также переносятся на 2021 год. Эти решения были приняты в результате голосования членов исполкома EWF», — добавил функционер.

    Первоначально чемпионат Европы должен был пройти с 2 по 12 апреля в московских «Лужниках», но был перенесён на период с 13 по 21 июня, а затем на осень, ориентировочно на 31 октября — 8 ноября.

    Ранее сообщалось, что ФТАР уведомила EWF о готовности провести осенью в Москве ЧЕ по тяжёлой атлетике.

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