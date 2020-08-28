ФТАР уведомила EWF о готовности провести осенью в Москве ЧЕ по тяжёлой атлетике
- РИА Новости
«Мы вчера вечером отправили официальное письмо в исполком EWF, в котором выразили готовность провести осенью чемпионат Европы. Правительство России открыло границы и разрешило въезд иностранцам с соблюдением всех эпидемиологических требований. Нам ничего не мешает, чтобы провести соревнования», — приводит ТАСС слова главы ФТАР Максима Агапитова.
Он отметил, что стоит учесть, что спортсмены многих европейских стран из-за пандемии до сих пор не имеют условий для полноценных тренировок.
«Поэтому мы предоставляем право европейской федерации самой принять решение. Но Россия готова провести чемпионат Европы как в этом году, так и весной следующего года», — добавил глава ФТАР.
Первоначально чемпионат Европы должен был пройти с 2 по 12 апреля в московских «Лужниках», но был перенесён на период с 13 по 21 июня, а затем на осень, ориентировочно на 31 октября — 8 ноября.
Ранее сообщалось, что штангистка Алеева была отстранена от соревнований на основании данных московской лаборатории.