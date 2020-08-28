ФТАР уведомила EWF о готовности провести осенью в Москве ЧЕ по тяжёлой атлетике

Короткая ссылка
Федерация тяжёлой атлетики России (ФТАР) отправила официальное письмо в Европейскую федерацию тяжёлой атлетики (EWF) о своей готовности провести осенью в Москве чемпионат Европы.
ФТАР уведомила EWF о готовности провести осенью в Москве ЧЕ по тяжёлой атлетике
  • РИА Новости

«Мы вчера вечером отправили официальное письмо в исполком EWF, в котором выразили готовность провести осенью чемпионат Европы. Правительство России открыло границы и разрешило въезд иностранцам с соблюдением всех эпидемиологических требований. Нам ничего не мешает, чтобы провести соревнования», — приводит ТАСС слова главы ФТАР Максима Агапитова.

Он отметил, что стоит учесть, что спортсмены многих европейских стран из-за пандемии до сих пор не имеют условий для полноценных тренировок.

«Поэтому мы предоставляем право европейской федерации самой принять решение. Но Россия готова провести чемпионат Европы как в этом году, так и весной следующего года», — добавил глава ФТАР.

Первоначально чемпионат Европы должен был пройти с 2 по 12 апреля в московских «Лужниках», но был перенесён на период с 13 по 21 июня, а затем на осень, ориентировочно на 31 октября — 8 ноября.

Ранее сообщалось, что штангистка Алеева была отстранена от соревнований на основании данных московской лаборатории.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить