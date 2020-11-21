Жулин назвал неожиданной победу Туктамышевой на этапе Гран-при в Москве

Александр Жулин, тренер чемпионов Европы в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, высказал мнение о выступлении женщин в произвольной программе на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве.

«Победа Туктамышевой — это победа Мишина, профессора во всех ипостасях: в мужском и женском катании. Да, я думал, что Лиза может включиться в борьбу за второе место, но то, что она выиграла, явилось для меня неожиданностью. Это, конечно, потрясающая победа», — приводит слова Жулина Sport24.

Он отметил, что считал, что победу одержит Александра Трусова, которая из-за четырёх падений в произвольной программе заняла лишь четвёртое место.

«Сегодня был явно не её день. Бывает, это спорт. Человек шёл на очень сложные прыжки, но не её вечер, и всё по делу. Даже не знаю, с чем это связано, это может знать только тренер. Буквально неделю назад это был суперпрокат с тремя четверными, а сегодня пошла примерно на всё то же самое, но не сложилось», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что Наталья Бестемьянова не считает сенсацией победу Туктамышевой на этапе Гран-при в Москве.