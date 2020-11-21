Бестемьянова о падениях Трусовой: когда человек делает четыре четверных прыжка в программе, то такое может произойти

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказала мнение о выступлении Александры Трусовой в произвольной программе на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве.

«Этот результат Трусовой не подходит, она всё умеет. Она не откатала как следует, поэтому резонный итог. Не надо говорить, что переход к Плющенко был ошибкой! Когда человек делает четверные прыжки и их четыре в программе, то так может быть. Она учится сейчас делать четыре четверных в программе. И это опыт, слава богу, этот опыт пришёлся на сегодня», — приводит слова Бестемьяновой Sport24.

Трусова упала при исполнении четверных сальхова, лутца и тулупа, а также тройного лутца. В итоге она сумела занять только четвёртое место на этапе, набрав 198,93 балла — 70,81 за короткую программу и 128,12 за произвольную.

Ранее Алёна Леонова призвала не списывать падения Трусовой на её переход к Плющенко.