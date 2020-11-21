Трусова не смогла объяснить свои падения в произвольной программе на этапе Гран-при в Москве

Александра Трусова прокомментировала своё выступление в произвольной программе в женском одиночном катании на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве.

«Пока что я не могу объяснить, почему так получилось. Нам надо проанализировать вместе с тренерами. Считаю, что очень мало было времени на восстановление после этапа Кубка России в Казани перед Гран-при. Не успела набрать нужную форму перед этими соревнованиями», — приводит слова Трусовой «Спорт-Экспресс».

Фигуристка упала при исполнении четверных сальхова, лутца и тулупа, а также тройного лутца.

По итогам двух прокатов Трусова, занявшая итоговое четвёртое место, набрала 198,93 балла — 70,81 за короткую программу и 128,12 за произвольную.

Ранее сообщалось, что Алексей Ягудин, комментируя падения Трусовой, заявил что это был не её день.