Трусова не смогла объяснить свои падения в произвольной программе на этапе Гран-при в Москве
- РИА Новости
«Пока что я не могу объяснить, почему так получилось. Нам надо проанализировать вместе с тренерами. Считаю, что очень мало было времени на восстановление после этапа Кубка России в Казани перед Гран-при. Не успела набрать нужную форму перед этими соревнованиями», — приводит слова Трусовой «Спорт-Экспресс».
Фигуристка упала при исполнении четверных сальхова, лутца и тулупа, а также тройного лутца.
По итогам двух прокатов Трусова, занявшая итоговое четвёртое место, набрала 198,93 балла — 70,81 за короткую программу и 128,12 за произвольную.
Ранее сообщалось, что Алексей Ягудин, комментируя падения Трусовой, заявил что это был не её день.