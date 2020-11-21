Коляда высказался после своей победы на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве

Российский фигурист Михаил Коляда прокомментировал свою победу на этапе Гран-при в Москве.

«Я буду продолжать традицию насчёт краткости. Все хорошо — и по настроению, и по самочувствию. Мы работаем. Присутствие Авербуха? Если честно, я заметил его только после проката», — цитирует Коляду Sport24.

По итогам произвольной программы Коляда получил от судей 188,55 балла, а по итогам двух прокатов он набрал 281,89 балла.

Ранее Алексей Ягудин назвал Коляду гениальным после проката его произвольной программы.