Коляда высказался после своей победы на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве

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Российский фигурист Михаил Коляда прокомментировал свою победу на этапе Гран-при в Москве.
Коляда высказался после своей победы на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве
  • РИА Новости

«Я буду продолжать традицию насчёт краткости. Все хорошо — и по настроению, и по самочувствию. Мы работаем. Присутствие Авербуха? Если честно, я заметил его только после проката», — цитирует Коляду Sport24.

По итогам произвольной программы Коляда получил от судей 188,55 балла, а по итогам двух прокатов он набрал 281,89 балла.

Ранее Алексей Ягудин назвал Коляду гениальным после проката его произвольной программы.

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