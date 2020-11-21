Ягудин назвал Коляду гениальным после проката его произвольной программы

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин прокомментировал выступление российского фигуриста Михаилы Коляды в произвольной программе на этапе Гран-при в Москве.

«Гениальная программа, гениальный фигурист! Точка! Молодец, что перенёс тройной аксель. Миша, мы так тебя любим, для тебя тройные — как орешки, но почему же только двойной сальхов? Я редко такое говорю, но это гениально. У него такие руки нежные. Он идеально катается, как пушинка. Мы знаем, что Михаил очень легко исполняет четверной лутц. Ждём от него этого элемента», — заявил Ягудин в эфире Первого канала.

Коляда, который шёл третьим после короткой программы, получил высшие оценки от судей по результату проката произвольной программы и стал победителем этапа Гран-при.

Ранее Коляда выиграл Гран-при России по фигурному катанию, Гуменник стал третьим.