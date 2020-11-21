Источник: экс-чемпион мира по боксу Ковалёв подерётся с Баррерой
- AFP
Об этом сообщает инсайдер Майк Коппинджер в Twitter. По информации источника, стриминговая платформа DAZN выступит организатором двух поединков Ковалёва по сделке на поединок с чемпионом WBA в среднем весе Саулем Альваресом.
Россиянин получит за каждый из них гарантированный гонорар — $2,5 млн.
Бой Ковалёв — Баррера изначально должен был состояться 25 апреля, но был отменён из-за пандемии коронавируса.
Ранее Ковалёв объявил о начале подготовки к следующему бою.