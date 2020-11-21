СМИ: Australian Open может быть перенесён на более поздний срок из-за коронавируса

Открытый чемпионат Австралии по теннису может не состояться в запланированные сроки, а перенесён на более поздние даты.

Об этом сообщает издание Herald Sun. По информации источника, турнир может быть перенесён на февраль или март в связи с пандемией коронавируса.

Правительство штата Виктория, где состоятся соревнования, выступает против прибытия большого количества спортсменов и специалистов до 25 декабря. Все прибывшие должны будут выдержать карантин.

Australian Open пройдёт с 18 по 31 января. Перед турниром Большого шлема планировалось проведение ещё нескольких турниров.

Ранее ведущие теннисисты выразили опасения по поводу мер безопасности на Australian Open.