Лучший шестой игрок НБА подписал контракт с «Лейкерс»

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Центровой Монтрезл Харрелл, получивший по итогам сезона-2019/20 награду лучшему шестому игроку Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), подписал контракт с действующим чемпионом лиги — «Лос-Анджелес Лейкерс».
Лучший шестой игрок НБА подписал контракт с «Лейкерс»
  • Reuters
  • © Kim Klement-USA TODAY Sports

Об этом сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски в Twitter. Баскетболист заработает $19 млн за два сезона. На второй год соглашения будет распространяться опция игрока.

В начале сентября Харрелл впервые в карьере стал лучшим шестым игроком НБА. В регулярном чемпионате он принял участие в 63 матчах за «Лос-Анджелес Клипперс», набирая 18,6 очка, делая 7,1 подбора, отдавая 1,7 передачи и совершая 1,1 блок-шота. 

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» обменял Грина в «Оклахому» на Шрёдера.

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