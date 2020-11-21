Лучший шестой игрок НБА подписал контракт с «Лейкерс»

Центровой Монтрезл Харрелл, получивший по итогам сезона-2019/20 награду лучшему шестому игроку Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), подписал контракт с действующим чемпионом лиги — «Лос-Анджелес Лейкерс».

Об этом сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски в Twitter. Баскетболист заработает $19 млн за два сезона. На второй год соглашения будет распространяться опция игрока.

В начале сентября Харрелл впервые в карьере стал лучшим шестым игроком НБА. В регулярном чемпионате он принял участие в 63 матчах за «Лос-Анджелес Клипперс», набирая 18,6 очка, делая 7,1 подбора, отдавая 1,7 передачи и совершая 1,1 блок-шота.

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» обменял Грина в «Оклахому» на Шрёдера.