«Лейкерс» обменяли Грина в «Оклахому» на Шрёдера

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Разыгрывающий защитник сборной Германии по баскетболу Деннис Шрёдер продолжит свою карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в клубе «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Лейкерс» обменяли Грина в «Оклахому» на Шрёдера
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба, «Лейкерс» заполучили 27-летнего немца в результате обмена защитника Дэнни Грина и прав на форварда Джейдена Макдэниелса в «Оклахома-Сити Тандер».

В прошедшем сезоне Шрёдер, задрафтованный «Атлантой Хокс» в 2013 году под общим 17-м номером, сыграл в 65 матчах за «Оклахому», в среднем за игру набирая 18,9 очка и выполняя 4,0 ассиста и 3,6 подбора.

33-летний Грин в прошедшем, чемпионском для «Лейкерс» сезоне отыграл в 68 матчах, в среднем набирая восемь очков и выполняя 3,3 подбора, 1,3 ассиста и 1,3 перехвата.

Ранее появилась информация, что Клэй Томпсон может пропустить ещё один сезон НБА из-за травмы.

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