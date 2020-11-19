СМИ: Звезда «Голден Стэйт» Томпсон может пропустить ещё один сезон НБА из-за травмы
- Reuters
Как сообщает ESPN, у Томпсона, получившего травму во время тренировки, подозревают повреждение ахиллова сухожилия правой ноги, что может вывести его из строя на весь предстоящий сезон.
Отмечается, что окончательный диагноз будет установлен по итогам МРТ-обследования, которое пройдёт в ближайшие дни.
30-летний Томпсон пропустил сезон-2019/20 из-за разрыва крестообразных связок левого колена, полученного в шестой игре финала НБА сезона-2018/19 с «Торонто Рэпторс».
Ранее сообщалось, что «Миннесота» выбрала Энтони Эдвардса под первым номером на драфте НБА 2020 года.