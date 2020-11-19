СМИ: Звезда «Голден Стэйт» Томпсон может пропустить ещё один сезон НБА из-за травмы

Короткая ссылка
Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон получил травму и рискует пропустить сезон-2020/21.
СМИ: Звезда «Голден Стэйт» Томпсон может пропустить ещё один сезон НБА из-за травмы
  • Reuters

Как сообщает ESPN, у Томпсона, получившего травму во время тренировки, подозревают повреждение ахиллова сухожилия правой ноги, что может вывести его из строя на весь предстоящий сезон.

Отмечается, что окончательный диагноз будет установлен по итогам МРТ-обследования, которое пройдёт в ближайшие дни.

30-летний Томпсон пропустил сезон-2019/20 из-за разрыва крестообразных связок левого колена, полученного в шестой игре финала НБА сезона-2018/19 с «Торонто Рэпторс».

Ранее сообщалось, что «Миннесота» выбрала Энтони Эдвардса под первым номером на драфте НБА 2020 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить