СМИ: Звезда «Голден Стэйт» Томпсон может пропустить ещё один сезон НБА из-за травмы

Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон получил травму и рискует пропустить сезон-2020/21.

Как сообщает ESPN, у Томпсона, получившего травму во время тренировки, подозревают повреждение ахиллова сухожилия правой ноги, что может вывести его из строя на весь предстоящий сезон.

Отмечается, что окончательный диагноз будет установлен по итогам МРТ-обследования, которое пройдёт в ближайшие дни.

30-летний Томпсон пропустил сезон-2019/20 из-за разрыва крестообразных связок левого колена, полученного в шестой игре финала НБА сезона-2018/19 с «Торонто Рэпторс».

Ранее сообщалось, что «Миннесота» выбрала Энтони Эдвардса под первым номером на драфте НБА 2020 года.