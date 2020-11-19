«Миннесота» выбрала Эдвардса под первым номером на драфте НБА 2020 года

Короткая ссылка
Состоялась церемония драфта новых игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2020 года.
«Миннесота» выбрала Эдвардса под первым номером на драфте НБА 2020 года
  • Reuters

Первым пиком клубом «Миннесота Тимбервулвз» был выбран атакующий защитник Энтони Эдвардс из команды NCAA «Джорджия Буллдогс».

«Голден Стэйт Уорриорз» выбрал центрового Джеймса Вайсмана под вторым номером драфта. Защитник ЛаМело Болл, младший брат разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болла, был выбран под третьим номером клубом «Шарлотт Хорнетс».

«Чикаго Буллз» выбрал форварда Патрика Уильямса — четвёртым, а «Кливленд Кавальерс» форварда Оберна Айзека Окоро — пятым.

Драфт 2020 года проходил в онлайн-режиме из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее НБА официально объявила даты и формат нового сезона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить