«Миннесота» выбрала Эдвардса под первым номером на драфте НБА 2020 года

Состоялась церемония драфта новых игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2020 года.

Первым пиком клубом «Миннесота Тимбервулвз» был выбран атакующий защитник Энтони Эдвардс из команды NCAA «Джорджия Буллдогс».

«Голден Стэйт Уорриорз» выбрал центрового Джеймса Вайсмана под вторым номером драфта. Защитник ЛаМело Болл, младший брат разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болла, был выбран под третьим номером клубом «Шарлотт Хорнетс».

«Чикаго Буллз» выбрал форварда Патрика Уильямса — четвёртым, а «Кливленд Кавальерс» форварда Оберна Айзека Окоро — пятым.

Драфт 2020 года проходил в онлайн-режиме из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее НБА официально объявила даты и формат нового сезона.