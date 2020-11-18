НБА официально объявила даты и формат нового сезона

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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) официально объявила структуру и формат на сезон-2020/21.
НБА официально объявила даты и формат нового сезона
  • Reuters

Как сообщает официальный сайт лиги, предсезонные матчи должны стартовать 11 декабря, а регулярный чемпионат, состоящий из 72 игр для каждой команды, — 22 декабря.

Расписание регулярного чемпионата-2020/21 будет публиковаться в двух частях. Расписание на первую половину сезона будет опубликовано к началу тренировочного лагеря, на вторую — ближе к концу первой половины.

Перерыв на Матч всех звёзд запланирован с 5 по 10 марта, между первой и второй половинами регулярного чемпионата.

В конце регулярного чемпионата состоится плей-ин зп право сыграть в матчах на выбывание.

Ранее сообщалось, что НБА и профсоюз игроков согласовали ключевые даты сезона-2020/21.

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