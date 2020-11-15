Источник: НБА и профсоюз игроков согласовали ключевые даты сезона-2020/21

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Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и профсоюз игроков лиги (NBPA) согласовали ключевые даты предстоящего сезона-2020/21.
Источник: НБА и профсоюз игроков согласовали ключевые даты сезона-2020/21
  • Reuters

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в своём Twitter, регулярный чемпионат стартует 22 декабря и завершится 16 мая. 17—21 мая пройдёт турнир плей-ин по определению участников плей-офф, который стартует 22 мая. 7 июня начнутся полуфиналы конференций, 22 июня — финалы, а финал НБА запланирован на 8—22 июля.

Отмечается, что было решено не проводить Матч всех звёзд, но при этом в чемпионате предусмотрен перерыв — с 5 по 10 марта.

Также сообщается, что потолок зарплат на сезон составит $109,1 млн, а порог налога на роскошь — $32,6 млн.

Предыдущий сезон из-за пандемии коронавируса был завершён лишь в октябре.

Ранее появилась информация, что игроки НБА хотят начать сезон 18 января.

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