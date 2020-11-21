Медведев: для уверенности хорошо оставаться непобеждённым

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Россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу на групповом этапе Итогового чемпионата Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) над аргентинцем Диего Шварцманом (6:3, 6:3).
Медведев: для уверенности хорошо оставаться непобеждённым
  • © REUTERS/Toby Melville

«Я отлично сыграл в двух предыдущих матчах. Думаю, что для уверенности всегда хорошо оставаться непобеждённым. Я хотел выиграть матч, поэтому очень рад, что мне это удалось. Сегодня я подавал очень хорошо, это мне очень помогло на протяжении всего матча», — цитирует Медведева пресс-служба АТР.

В четвертьфинале турнира россиянин сыграет со второй ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.

Ранее сообщалось, что Медведев победил Шварцмана на Итоговом турнире ATP.

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