Медведев: для уверенности хорошо оставаться непобеждённым

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу на групповом этапе Итогового чемпионата Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) над аргентинцем Диего Шварцманом (6:3, 6:3).

«Я отлично сыграл в двух предыдущих матчах. Думаю, что для уверенности всегда хорошо оставаться непобеждённым. Я хотел выиграть матч, поэтому очень рад, что мне это удалось. Сегодня я подавал очень хорошо, это мне очень помогло на протяжении всего матча», — цитирует Медведева пресс-служба АТР.

В четвертьфинале турнира россиянин сыграет со второй ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.

Ранее сообщалось, что Медведев победил Шварцмана на Итоговом турнире ATP.